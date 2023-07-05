ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Боков объяснил, почему Акинфеев является особенным российским голкипером 

49-летний специалист также высказался о возможном возведении памятника для вратаря ЦСКА. 
05 июля 2023 19:22
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник сборной России и тренер «Текстильщика» Максим Боков поделился мнением по поводу того, что тренер ЦСКА Олег Фоменко призвал поставить памятник голкиперу красно-синих Игорю Акинфееву рядом с домашней ареной команды.

«Не уверен, что Игорю понравится такая идея. У нас памятники обычно при жизни не ставят. Думаю, что этого делать не стоит. Но он, конечно, заслужил такой знак внимания и не только памятник. Опыт ничем не заметить. У нас в России таких вратарей не было, нет и в ближайшее время, наверное, не будет. Но, конечно, хочется, чтобы у Акинфеева появились достойные наследники», – приводит слова Бокова «РБ Спорт».

Напомним, что Акинфеев воспитанником академии ЦСКА и всю карьеру выступает за московский клуб. Всего в составе армейцев он провел 740 матчей, пропустил 662 гола и отстоял 309 встреч на ноль. В минувшем сезоне столичная команда выиграла Кубок России и стала серебряным призером РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
Федор Смолов заявил, что не считает себя мажором
Российский форвард ответил на вопрос о модных вещах.
05.07.2023 19:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент защитника «Тоттенхэма» прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак» 
Футболист с 2016 года представляет сборную Колумбии по футболу. 
05.07.2023 19:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» анонсировало возвращение Бальбуэны забавным видео
Футболист вернулся в Москву после года отсутствия.
05.07.2023 19:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Интер» продлил контракт с полузащитником Чалханоглу
В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Италии.
05.07.2023 19:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Мозеса помог «Спартаку» вырвать ничью в товарищеском матче с «Торпедо»
Дубль Мозеса помог «Спартаку» вырвать ничью в товарищеском матче с «Торпедо»
Красно-белые уступали с разницей в два мяча по ходу встречи.
05.07.2023 19:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Факел» подписал контракт с Федором Кудряшовым
«Факел» подписал контракт с Федором Кудряшовым
Футболист возвращается в Россию.
05.07.2023 19:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Новый наставник «ПСЖ» Луис Энрике сделал заявление о будущем Мбаппе в команде
Клуб в течение одного дня подарил болельщикам множество новостей.
05.07.2023 18:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник сборной Турции подписал контракт с «Атлетико» 
Ранее футболист выступал за клуб АПЛ. 
05.07.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чемпион Англии остался главным тренером испанского «Бетиса»
Ранее специалист тренировал «Манчестер Сити».
05.07.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.