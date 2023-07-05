Боков объяснил, почему Акинфеев является особенным российским голкипером 

Бывший защитник сборной России и тренер «Текстильщика» Максим Боков поделился мнением по поводу того, что тренер ЦСКА Олег Фоменко призвал поставить памятник голкиперу красно-синих Игорю Акинфееву рядом с домашней ареной команды.

«Не уверен, что Игорю понравится такая идея. У нас памятники обычно при жизни не ставят. Думаю, что этого делать не стоит. Но он, конечно, заслужил такой знак внимания и не только памятник. Опыт ничем не заметить. У нас в России таких вратарей не было, нет и в ближайшее время, наверное, не будет. Но, конечно, хочется, чтобы у Акинфеева появились достойные наследники», – приводит слова Бокова «РБ Спорт».

Напомним, что Акинфеев воспитанником академии ЦСКА и всю карьеру выступает за московский клуб. Всего в составе армейцев он провел 740 матчей, пропустил 662 гола и отстоял 309 встреч на ноль. В минувшем сезоне столичная команда выиграла Кубок России и стала серебряным призером РПЛ.