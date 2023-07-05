«Интер» продлил контракт с полузащитником Чалханоглу

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу продлил контракт с миланским «Интером», сообщается на официальном сайте «нерадзурри».

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

В минувшем сезоне турецкий футболист провёл в составе «Интера» 33 матча в Серии А, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В Лиге чемпионов на счету полузащитника 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

В составе «Интера» Чалханоглу стал обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов.