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«Интер» продлил контракт с полузащитником Чалханоглу

В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Италии.
05 июля 2023 19:32
автор: Александр Евграфов

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу продлил контракт с миланским «Интером», сообщается на официальном сайте «нерадзурри».

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

В минувшем сезоне турецкий футболист провёл в составе «Интера» 33 матча в Серии А, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В Лиге чемпионов на счету полузащитника 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

В составе «Интера» Чалханоглу стал обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов.

источник: ФК «Интер» (Милан)
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