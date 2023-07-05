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Агент защитника «Тоттенхэма» прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак» 

Футболист с 2016 года представляет сборную Колумбии. 
Агент защитника «Тоттенхэма» прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак» 
05 июля 2023 19:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса высказался на тему того, что его клиент может продолжить карьеру в «Спартаке».

Отметим, что по словам представителя колумбийца их не смущает возможный переезд в Россию.

«Пока что «Спартак» не отправлял официальное предложение по Санчесу. Посмотрим, насколько будет возможен трансфер, когда клуб обратится к нам. Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в «Спартак», — приводит слова Шены «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Санчес перешел в «Тоттенхем» из «Аякса» летом 2017 года. С тех пор за лондонский клуб он провел 205 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Его соглашение со «шпорами» действует до конца сезона-2023/2024. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро. За сборную Колумбии на его счету 53 встречи и один гол.

источник: «Спорт-Экспресс»
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