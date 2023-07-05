Федор Смолов заявил, что не считает себя мажором

Российский нападающий Фёдор Смолов заявил, что не считает себя «мажором».

«Наверное, не всегда я был модником, но лет с 15 — да. У мамы магазин одежды был в Саратове. Я постоянно в детстве слышал имена брендов. Она каждый вечер по телефону говорила.

Если вкладывать в слово «мажор» то, что ты поведенчески ставишь себя выше остальных — мне казалось, что это не про меня. Я так относился: сегодня у меня есть возможность пойти купить чипсы и колу ванильную, и все похавают, а завтра будет у кого-то другого. И тоже угостят», - приводит слова Смолова «Чемпионат» со ссылкой на YouTube-канал Нобеля Арустамяна.

Ранее нападающий и «Динамо» заключили новый контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Смолов в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Смолов заявил, что, скорее всего, завершил карьеру в сборной России.

Смолов дебютировал за сборную России в ноябре 2012 России. Вместо с национальной командой он выступал на Евро-2016, а также домашних Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. На первых двух турнирах сборная России из группы не вышла, а на мундиале дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти хорватам.