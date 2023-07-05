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Тухель посетил дом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна

Наставник «Баварии» провел переговоры с английским форвардом с целью убедить того присоединиться к его команде. 
05 июля 2023 20:11
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн встретились в доме игрока сборной Англии. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, причиной визита немецкого специалиста стали переговоры о возможном трансфере 29-летнего футболиста в мюнхенский клуб. Сообщается, что англичанин рассчитывает на переход в стан баварцев этим летом, чтобы повысить свои шансы выиграть Лигу чемпионов в ближайшем будущем.

Напомним, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». В прошедшем сезоне в составе «шпор» он сыграл 49 матчей, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

источник: Bild
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