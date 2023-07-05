Сборная Англии обыграла Израиль и вышла в финал молодежного Евро-2023

Национальная команда Англии в возрасте до 21 года стала первым финалистом молодежного чемпионата Европы 2023 года.

Отметим, что в матче 1/2 финала турнира английские футболисты одержали победу над сборной Израиля со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отличились нападающий Морган Гиббс-Уайт (42-я минута), полузащитник Коул Палмер (63-я минута) и форвард Кэмерон Арчер (90-я минута).

Добавим, что в финальном матче молодежного Евро сборная Англии встретится с победителем пары Испания – Англии.

Молодежный чемпионат Европы-2023

1/2 финала

Израиль – Англия – 0:3 (0:1)

Голы: Гиббс-Уайт, 42. Палмер, 63. Арчер, 90.