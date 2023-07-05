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Семин предположил, кто может побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в следующем сезоне

Питерский клуб на протяжении пяти лет подряд завоевывает трофей. 
05 июля 2023 20:57
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин назвал команды, которые способны конкурировать с «Зенитом» за звание чемпиона России в сезоне-2023/2024.

«Уже пора составить конкуренцию «Зениту», чтобы они безоговорочно не были фаворитами. Есть достаточно много команд. И ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар», и «Динамо», и «Локомотив». Я думаю, что все возможности есть для того, чтобы составить настоящую конкуренцию. Все они обязаны составить конкуренцию, потому что все возможности есть, и уровень игроков, все у этих команд есть», — приводит слова 76-летнего специалиста «ВсеПроСпорт».

Добавим, что в прошедшем сезоне «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Подопечные Сергея Семака взяли титул РПЛ в пятый сезон кряду. Всего на счету сине-бело-голубых десять трофеев лиги, включая чемпионство СССР в 1984 году.

источник: «ВсеПроСпорт»
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