Семин предположил, кто может побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин назвал команды, которые способны конкурировать с «Зенитом» за звание чемпиона России в сезоне-2023/2024.

«Уже пора составить конкуренцию «Зениту», чтобы они безоговорочно не были фаворитами. Есть достаточно много команд. И ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар», и «Динамо», и «Локомотив». Я думаю, что все возможности есть для того, чтобы составить настоящую конкуренцию. Все они обязаны составить конкуренцию, потому что все возможности есть, и уровень игроков, все у этих команд есть», — приводит слова 76-летнего специалиста «ВсеПроСпорт».

Добавим, что в прошедшем сезоне «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Подопечные Сергея Семака взяли титул РПЛ в пятый сезон кряду. Всего на счету сине-бело-голубых десять трофеев лиги, включая чемпионство СССР в 1984 году.