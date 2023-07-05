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Экс-полузащитник «Ювентуса» Ди Мария вернулся в «Бенфику»

Аргентинский игрок выступал за лиссабонский клуб с 2007 по 2010 годы. 
05 июля 2023 21:38
автор: Глеб Шевяков

«Бенфика» подписала на правах свободного агента полузащитника Анхеля Ди Марию после того, как истек его контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба «орлов».

Отметим, что условия и сроки соглашения 35-летнего футболиста с португальской командой в данный момент не разглашаются.

Напомним, что Ди Мария уже играл за «Бенфику» на протяжении трех лет (2007-2010). В прошедшем сезоне в составе «Ювентуса» он принял участие в 40 встречах, отличился восьмью забитыми мячами и семью ассистами. В прошлом году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира по футболу в Катаре.

источник: ФК «Бенфика»
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