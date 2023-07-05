«Динамо» нацелилось на полузащитника ЦСКА Мухина 

Руководство «Динамо» рассматривает возможность покупки полузащитника ЦСКА Максима Мухина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, бело-голубые подали армейцам запрос о трансферной стоимости 21-летнего футболиста. Сообщается, что ответ не соответствовал ожиданиям «динамиков», поэтому они на время вышли из переговоров и могут вернуться к сделке чуть позже.

Добавим, что Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. В сезоне-2022/2023 за команду Владимира Федотова он отыграл 24 матча, отличился одним забитым мячом и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость Максима составляет два с половиной миллиона евро.

По итогам прошедшего сезона столичный клуб выиграл Кубок России и завоевал серебро РПЛ.