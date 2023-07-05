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Стало известно, за счет чего «Тоттенхэм» рассчитывает сохранить Кейна в клубе

Ранее сообщалось, что к английскому нападающему проявляет интерес «Бавария».
05 июля 2023 22:34
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Тоттенхэма» планирует удержать форварда Гарри Кейна в команде. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить 29-летнему футболисту новый контракт со значительным повышением заработной платы. Его действующее соглашение со «шпорами» истекает в конце июня 2024 года.

Ранее появилась информация, что игрок сборной Англии встретился с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем в своем доме и согласился присоединиться к мюнхенской команде нынешним летом.

Добавим, что Кейн воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/2023 за лондонцев он провел 49 матчей, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.

источник: The Guardian
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