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Мостовой оценил уровень вратарей «Спартака»

И порассуждал о возможной аренде Максименко.
05 июля 2023 22:42
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Александра Максименко в аренду и уровне голкиперов московского «Спартака».

«Это вопрос не такой простой, как кажется. Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко, устраивает ли его это. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у них с голкиперами все хорошо, у многих клубов РПЛ такого выбора стражей ворот просто нет, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

источник: «РБ-Спорт»
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