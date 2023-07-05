Мостовой оценил уровень вратарей «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Александра Максименко в аренду и уровне голкиперов московского «Спартака».

«Это вопрос не такой простой, как кажется. Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко, устраивает ли его это. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у них с голкиперами все хорошо, у многих клубов РПЛ такого выбора стражей ворот просто нет, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали чемпионата страны.