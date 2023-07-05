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Деменко считает трансфер Бонгонда в «Спартак» неоправданно дорогим

Игрок обойдет москвичам в 10 миллионов.
05 июля 2023 22:54
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном трансфере футболиста «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Это ошибка «Спартака» — выкидывать такие деньги. Можно искать немного других футболистов. Даже более интересных игроков можно найти за более выгодные условия», — цитирует Деменко «Евро Футбол».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за футболиста около 10 миллионов евро. При этом главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает сделку закрытой.

«Спартак» предлагает игроку трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Бонгонда провел за «Кадис» 32 игры. Полузащитник забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

источник: «Евро-футбол.ру»
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