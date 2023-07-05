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Мор оценил перспективы Анчелотти на должности главного тренера сборной Бразилии

Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит «Селесао» в следующем году.
05 июля 2023 23:20
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от будущей работы Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды Бразилии.

Ранее глава конфедерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес сообщил о том, что нынешний наставник «Реала» начнет руководить сборной страны в 2024 году.

«Думаю, те, кто принимал решение — молодцы, лучшего тренера для сборной Бразилии просто не найти. Он играет на сильных качествах футболистов, для сборной это просто лучший тренер. С приходом Анчелотти бразильцы становятся реальными претендентами на золото чемпионата мира», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, что Анчелотти тренирует «Реал» с июля 2021 года. Также за свою карьеру 64-летний специалист руководил «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией», «Наполи» и «Эвертоном». Он является четырехкратным обладателем Лиги чемпионов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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