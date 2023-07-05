Мор оценил перспективы Анчелотти на должности главного тренера сборной Бразилии

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от будущей работы Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды Бразилии.

Ранее глава конфедерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес сообщил о том, что нынешний наставник «Реала» начнет руководить сборной страны в 2024 году.

«Думаю, те, кто принимал решение — молодцы, лучшего тренера для сборной Бразилии просто не найти. Он играет на сильных качествах футболистов, для сборной это просто лучший тренер. С приходом Анчелотти бразильцы становятся реальными претендентами на золото чемпионата мира», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, что Анчелотти тренирует «Реал» с июля 2021 года. Также за свою карьеру 64-летний специалист руководил «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией», «Наполи» и «Эвертоном». Он является четырехкратным обладателем Лиги чемпионов.