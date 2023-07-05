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Эден Азар может продолжить карьеру в MLS 

В настоящий момент бельгийский футболист имеет статус свободного агента. 
05 июля 2023 23:31
автор: Глеб Шевяков

«Интер Майами» намерен предложить контракт бывшему нападающему «Реала» Эдену Азару. Об этом сообщает Relevo.

Отметим, что в прошлом месяце королевский клуб расторг трудовое соглашение с бельгийцем.

Как утверждает источник, «цапли» не собираются прекращать свою работу на трансферном рынке после подписаний форварда Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса, поэтому также рассчитывают увидеть в своей команде 32-летнего игрока.

Добавим, что Азар играл за «Реал» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне в составе «сливочных» он принял участие в десяти встречах, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. В декабре 2022 года он объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

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