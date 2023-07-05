ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Роман Орещук ответил на вопрос, стоит ли «Динамо» искать нового вратаря

Вратари «Динамо» - Шунин и Лещук.
05 июля 2023 23:46
автор: Александр Кожевников

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о будущем голкиперов клуба Антона Шунина и Игоря Лещука.

«Стоит ли искать нового вратаря? Это очень интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Я считаю, что этим вопросом должны заниматься тренеры вратарей команды.

Поймите, голкиперы – это некая отдельная позиция на поле. Будущее Шунина и Лещука должны решить именно тренеры вратарей «Динамо» – только они могут понять, стоит ли клубу искать нового стража ворот или нет», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Динамо» осталось на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 45 очков.

источник: «РБ-Спорт»
«Челси» интересуется Дибалой
Пауло может перебраться в Англию.
05.07.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сборная Испании разгромила Украину и пробилась в финал молодежного чемпионата Европы 
Сборная Испании разгромила Украину и пробилась в финал молодежного чемпионата Европы 
Встреча национальных команд состоялась на стадионе «Стяуа» в Бухаресте.
05.07.2023 23:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Эден Азар может продолжить карьеру в MLS 
В настоящий момент бельгийский футболист имеет статус свободного агента. 
05.07.2023 23:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мор оценил перспективы Анчелотти на должности главного тренера сборной Бразилии
Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит «Селесао» в следующем году.
05.07.2023 23:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деменко считает трансфер Бонгонда в «Спартак» неоправданно дорогим
Игрок обойдет москвичам в 10 миллионов.
05.07.2023 22:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мостовой оценил уровень вратарей «Спартака»
И порассуждал о возможной аренде Максименко.
05.07.2023 22:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стало известно, за счет чего «Тоттенхэм» рассчитывает сохранить Кейна в клубе
Ранее сообщалось, что к английскому нападающему проявляет интерес «Бавария».
05.07.2023 22:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» нацелилось на полузащитника ЦСКА Мухина 
Российский хавбек играет за красно-синих с 2021 года. 
05.07.2023 22:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кевин Кураньи посетит товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА
Немец проведет автограф-сессию.
05.07.2023 22:06
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.