Роман Орещук ответил на вопрос, стоит ли «Динамо» искать нового вратаря

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о будущем голкиперов клуба Антона Шунина и Игоря Лещука.

«Стоит ли искать нового вратаря? Это очень интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Я считаю, что этим вопросом должны заниматься тренеры вратарей команды.

Поймите, голкиперы – это некая отдельная позиция на поле. Будущее Шунина и Лещука должны решить именно тренеры вратарей «Динамо» – только они могут понять, стоит ли клубу искать нового стража ворот или нет», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Динамо» осталось на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 45 очков.