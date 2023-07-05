Сборная Испании разгромила Украину и пробилась в финал молодежного чемпионата Европы 

Завершился полуфинальный матч молодежного чемпионата Европы 2023 года, в котором футболисты сборной Испании возрастом до 21 года нанесли разгромное поражение своим сверстникам из национальной команды Украины.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу испанцев.

За «красную фурию» голы забили Абель Руис (17-я минута), Ойан Сансет (24), Антонио Бланко (54), Аймар Орос (68) и Серхио Гомес (78). В составе украинской сборной забитым мячом отличился Артем Бондаренко (13) с результативной передачи Михаила Мудрика.

Таким образом, сборная Испании стала вторым финалистом молодежного Евро-2023. Ранее путевку в финал турнира добыла национальная команда Англии, одержав победу над Израилем (3:0).

Молодежный чемпионат Европы-2023

1/2 финала

Испания – Украина – 5:1 (2:1)

Голы: Руис, 17. Сансет, 24. Бланко, 54. Орос, 68. Гомес, 78 Бондаренко, 13.