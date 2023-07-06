Шунин раскрыл требования Лички к вратарям в «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, какие требования предъявляет к вратарям главный тренер команды Марцел Личка.

«Личка хочет, чтобы мы больше отдавали передачи, начинали атаки. Каждая тренировка начинается с общей разминки – это беговые упражнения, пассинг, и только после этого мы делаем свою работу. Потом возвращаемся и еще играем с командой в квадраты. Сейчас больше внимания уделяется тому, чтобы вратари не только ловили мячи, но и хорошо играли обеими ногами», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Личка пришел в «Динамо» из «Оренбурга».

В минувшем сезоне РПЛ бело-голубые заняли лишь девятое место в турнирной таблице. По ходу сезона клуб уволил Славишу Йокановича с поста наставника.