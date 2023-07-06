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«Ньюкасл» планирует подписать легендарного капитана «Ювентуса»

Футболист пока не дал своего согласия.
06 июля 2023 08:52
автор: Александр Шульгин

«Ньюкасл» планирует усилиться капитаном туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

По информации Calciomercato.com, английский клуб предлагает футболисту годичный контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро.

Как сообщает источник, футболист пока не принял окончательного решения. Ранее он заявлял, что через год завершит свою профессиональную карьеру.

В минувшем сезоне Бонуччи провел 26 матчей за туринскую команду. В составе сборной Италии игрок является чемпионом Европы 2020 года.

источник: Calcio Mercato
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