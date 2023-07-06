Шунин признался, что при Йокановиче на тренировках «Динамо» царил балаган

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о дисциплине в команде при прежнем главном тренере команды Славише Йокановиче.

«Да, у нас были разговоры. Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и Шунин, плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать». У нас иногда на тренировках действительно был балаган», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в летнее межсезонье Йокановича на посту наставника команды сменил Марцел Личка.

В сезоне-2022/23 Шунин провел 26 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 36 мячей.