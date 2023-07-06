Экс-защитник «Барселоны» Пике заявил о критической ситуации в клубе

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Экономическая ситуация несколько тревожная, она не самая лучшая, но мы в надежных руках. Клуб находится не в лучшем состоянии, в режиме выживания. Но в то же время в «Барсе» понимают, что им предстоит завоевывать титулы, соревноваться. А экономически они не совсем конкурентоспособны. Посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы», - приводит слова Пике AS.

Напомним, ранее появилась информация о том, что именно финансовые трудности не позволили «сине-гранатовым» вернуть Лионеля Месси, у которого закончился контракт с «ПСЖ». Аргентинец выбрал США и перешел в «Интер Майами».

Пике завершил свою карьеру по ходу прошлого сезона.