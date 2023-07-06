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Мбаппе получит крупную сумму денег, если останется в «ПСЖ»

Футболисту полагается бонус за лояльность.
06 июля 2023 10:02
автор: Артур Гичунцев

«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить нападающего Килиана Мбаппе. Об этом пишет RMC Sport.

По данным источника, футболисту выплатят 40 млн евро, если он останется в команде. Этот пункт прописан в его контракте.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз стал игроком «Реала». По данным прессы, «сливочные» выкупили игрока за 224 млн евро.

По другим данным, переговоры продолжаются. При этом в «ПСЖ» считают, что Мбаппе обманул руководство, когда говорил, что не будет уходить летом 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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Ранее сообщалось, что футболиста хотят отдать в аренду.
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