Мбаппе получит крупную сумму денег, если останется в «ПСЖ»

«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить нападающего Килиана Мбаппе. Об этом пишет RMC Sport.

По данным источника, футболисту выплатят 40 млн евро, если он останется в команде. Этот пункт прописан в его контракте.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз стал игроком «Реала». По данным прессы, «сливочные» выкупили игрока за 224 млн евро.

По другим данным, переговоры продолжаются. При этом в «ПСЖ» считают, что Мбаппе обманул руководство, когда говорил, что не будет уходить летом 2023 года.