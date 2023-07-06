Мухин рассказал о своем отношении к возможному уходу из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин не планирует уходить из команды. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».
По словам игрока, он намерен доказать тренерскому штабу свою состоятельность.
«Конечно, я не хочу уходить. Буду работать и доказывать, больше думать о своей игре, прибавлять, отдавать все силы. Если поставить цель, обязательно ее добьешься», – сказал молодой хавбек.
В прошедшем сезоне РПЛ 21-летний Мухин провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что футболиста хотят отдать в аренду.
источник: Телеканал «Матч ТВ»