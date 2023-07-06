Кудряшов рассказал о тяжелом периоде в жизни: даже с дочкой не мог нормально говорить

Новичок «Факела» Федор Кудряшов, отыгравший последние три сезона в чемпионате Турции, признался, что хотел завершить карьеру из-за проблем со спиной.

По словам футболиста, болезнь мешала ему играть в полную силу, из-за чего он начал подводить команду. Однако, самый тяжелый период в жизни Кудряшова начался осенью 2022 года.

«Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал, почему, но без помощи психолога не мог найти выход.

Пожелал бы себе здоровья и не сворачивать со своего пути, идти до конца. В футболе это у меня получается и получалось, хотелось бы, чтобы после футбола действовал точно так же», – добавил защитник в интервью «Матч ТВ».

В чемпионате Турции 36-летний Кудряшов выступал за «Антальяспор». Он провел за эту команду 110 матчей. В России же защитник играл в составе «Спартака», «Ростова», «Рубина» и других клубов.