ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Клаудиньо поставил точку в многочисленных разговорах об уходе из «Зенита»

Трансферная сага окончена.
06 июля 2023 11:51
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не собирается покидать команду. Бразилец подчеркнул, что следующий сезон он проведёт в питерском клубе.

Ранее сообщалось, что представители «Фламенго» уговорили игрока н подписание контракта.

«Ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещё на несколько лет. 

Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – добавил футболист, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Напомним, 26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне он забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.

источник: Metaratings.ru
Стали известны детали контракта Марио Фернандеса в «Зените»
ЦСКА до последнего вел борьбу за бразильского футболиста.
06.07.2023 12:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Временный тренер сборной Бразилии рассказал о связи с Анчелотти, который возглавит команду в будущем
Пентакампеоны определились с наставником национальной команды.
06.07.2023 11:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» договорился о переходе Марио Фернандеса
Вот это поворот.
06.07.2023 11:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кудряшов рассказал о тяжелом периоде в жизни: даже с дочкой не мог нормально говорить
Кудряшов рассказал о тяжелом периоде в жизни: даже с дочкой не мог нормально говорить
Футболист обратился за помощью к психологу.
06.07.2023 11:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мухин рассказал о своем отношении к возможному уходу из ЦСКА
Мухин рассказал о своем отношении к возможному уходу из ЦСКА
Ранее сообщалось, что футболиста хотят отдать в аренду.
06.07.2023 10:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мбаппе получит крупную сумму денег, если останется в «ПСЖ»
Футболисту полагается бонус за лояльность.
06.07.2023 10:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-защитник «Барселоны» Пике заявил о критической ситуации в клубе
Каталонцы испытывают серьезные финансовые трудности.
06.07.2023 10:02
Футбол
автор: Александр Шульгин
Неймар чуть не подрался в ночном клубе Рио-де-Жанейро
Неймар чуть не подрался в ночном клубе Рио-де-Жанейро
Конфликт пресекла служба охраны.
06.07.2023 09:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Шунин признался, что при Йокановиче на тренировках «Динамо» царил балаган
Шунин признался, что при Йокановиче на тренировках «Динамо» царил балаган
Порой дисциплина в команде оставляла желать лучшего.
06.07.2023 09:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.