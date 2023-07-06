Клаудиньо поставил точку в многочисленных разговорах об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не собирается покидать команду. Бразилец подчеркнул, что следующий сезон он проведёт в питерском клубе.

Ранее сообщалось, что представители «Фламенго» уговорили игрока н подписание контракта.

«Ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещё на несколько лет.

Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – добавил футболист, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Напомним, 26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне он забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.