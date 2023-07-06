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Временный тренер сборной Бразилии рассказал о связи с Анчелотти, который возглавит команду в будущем

Пентакампеоны определились с наставником национальной команды.
06 июля 2023 11:54
автор: Александр Шульгин

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниз опроверг влияние будущего наставника команды Карло Анчелотти на свою работу.

«Я не знаю Анчелотти лично. Условия ясны: для выполнения своей работы у меня есть автономия и свобода принимать собственные решения. Я не завишу от Анчелотти. Президент Бразильской конфедерации футбола дал четко это понять», - цитирует Диниза AS.

Напомним, Диниз будет тренировать бразильцев до лета 2024, когда у Анчелотти закончится контракт с мадридским «Реалом». После этого бразды правления перейдут в руки итальянца.

источник: AS
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