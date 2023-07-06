Временный тренер сборной Бразилии рассказал о связи с Анчелотти, который возглавит команду в будущем

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниз опроверг влияние будущего наставника команды Карло Анчелотти на свою работу.

«Я не знаю Анчелотти лично. Условия ясны: для выполнения своей работы у меня есть автономия и свобода принимать собственные решения. Я не завишу от Анчелотти. Президент Бразильской конфедерации футбола дал четко это понять», - цитирует Диниза AS.

Напомним, Диниз будет тренировать бразильцев до лета 2024, когда у Анчелотти закончится контракт с мадридским «Реалом». После этого бразды правления перейдут в руки итальянца.