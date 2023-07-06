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Стали известны детали контракта Марио Фернандеса в «Зените»

ЦСКА до последнего вел борьбу за бразильского футболиста.
Стали известны детали контракта Марио Фернандеса в «Зените»
06 июля 2023 12:02
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Известный инсайдер Иван Карпов подтвердил информацию из Бразилии о скором переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

По информации источника, защитник, отыгравший 10 лет за ЦСКА, подпишет соглашение до лета 2025 года и будет получать 2,5 млн евро за сезон.

Также отмечается, что армейцы пытались вернуть игрока, однако, не смогли перебить предложение «Зенита»: красно-синие предложили ему зарплату в размере 1,5 млн евро в год.

Напомним, что в июле прошлого года Фернандес объявил о временной приостановке профессиональной карьеры. Игрок вернулся в Бразилию, а в январе 2023-го пополнил состав «Интернасьонала» на правах аренды.

источник: «Советский спорт»
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с переходом Марио Фернандеса в «Зенит»
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