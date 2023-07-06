Шунин рассказал, почему Шварц покинул «Динамо»

36-летний российский футболист Антон Шунин, выступающий за «Динамо» на позиции голкипера, поделился мнением об увольнении Сандро Шварца из «Герты».

«Конечно, у многих возникает мысль о возвращении Шварца в «Динамо». Но мы же понимаем, почему он уезжал из России в прошлом году. Сейчас сложно представить, чтобы он вернулся. Насколько я понимаю, когда Шварц уходил, то одной из главных причин был тот факт, что всем немецким тренерам грозили отобрать лицензию, если они останутся в России», — приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что 44-летний немецкий специалист Сандро Шварц работал главным тренером московского «Динамо» с 2020 по 2022 годы. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ.