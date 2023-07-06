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Чемпион Италии Милан Шкриньяр стал игроком «ПСЖ»

На футболиста претендовали топ-клубы АПЛ, но он предпочел столицу Франции.
Чемпион Италии Милан Шкриньяр стал игроком «ПСЖ»
06 июля 2023 12:27
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "ПСЖ"

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр подписал контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба парижского гранда.

Сегодня, 6 июля, словенский футболист заключил договор, рассчитанный на 5 лет. Зарплата игрока не раскрывается.

Напомним, 28-летний защитник выступал за миланский клуб с 2017 года. Он является чемпионом Италии, а также двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.

В минувшем сезоне словенец помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Добавим, что Шкриньяр перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

источник: ФК «ПСЖ»
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