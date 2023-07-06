В ЦСКА прокомментировали ситуацию с переходом Марио Фернандеса в «Зенит»

Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по коммуникациям московского ЦСКА, сообщил в официальном Telegram-канале «Брейдо / И после» ситуацию, связанную с переходом Марио Фернандеса в «Зенит».

«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — говорится в сообщении.

Напомним, что 6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний российский защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга предложил ему заработную плату 2,5 млн евро в год, в то время как столичные армейцы были готовы платить только 1,5 млн евро.

Игрок выступал за ЦСКА с 2012 года, однако мае 2022 года принял решение приостановить свою карьеру. В декабре 2022 года он объявил о том, что возвращается в футбол, начав выступления за «Интернасьонал» на правах аренды.