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Милан Шкриньяр поделился впечатлениями от перехода в «ПСЖ»

Лучший футболист Словакии рад новому вызову.
06 июля 2023 13:01
автор: Виталий Овсянников

28-летний словацкий футболист Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» на правах свободного агента, поделился впечатлениями после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен».

«Я очень рад быть частью этого замечательного клуба. «ПСЖ» — одна из лучших команд в мире с игроками мирового уровня и фантастическими болельщиками», — цитирует Шкриньяра официальный сайт парижского клуба.

Напомним, словацкий защитник выступал за «Интер» с 2017 года. За этот период он провёл 246 матчей в составе миланского клуба и забил 11 голов. Выиграл Серию А, два Кубка и два Суперкубка Италии.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Милана Шкриньяра составляет 50 млн евро.

источник: ФК «ПСЖ»
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