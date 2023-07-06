Милан Шкриньяр поделился впечатлениями от перехода в «ПСЖ»

28-летний словацкий футболист Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» на правах свободного агента, поделился впечатлениями после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен».

«Я очень рад быть частью этого замечательного клуба. «ПСЖ» — одна из лучших команд в мире с игроками мирового уровня и фантастическими болельщиками», — цитирует Шкриньяра официальный сайт парижского клуба.

Напомним, словацкий защитник выступал за «Интер» с 2017 года. За этот период он провёл 246 матчей в составе миланского клуба и забил 11 голов. Выиграл Серию А, два Кубка и два Суперкубка Италии.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Милана Шкриньяра составляет 50 млн евро.