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Мостовой прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-капитан «Сельты» сильно удивлён.
06 июля 2023 13:24
автор: Виталий Овсянников

Один из лучших футболистов в истории российского футбола Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Вообще не понимаю, для чего он «Зениту». Недавно обсуждали его возможное возвращение в ЦСКА. Этого я тоже не понимал, с учётом того, когда он уехал. Непонятно, чем он занимался целый год. Конечно, из-за уважения к нему можно было его вернуть. Но новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. «Зенит» предложил больше денег Марио, чем ЦСКА? А как же флаг, честь и совесть? Он же говорил, что вернётся только в ЦСКА! Сейчас кипиш будет приличный. И это правильно!» — заявил Мостовой в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, с 2012 года Марио Фернандес выступал за столичных армейцев. В 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России на ЧМ-2018 и Евро-2020.

В мае 2022 года принял решение приостановить свою карьеру, но полгода спустя стал выступать за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды.

источник: Чемпионат.com
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