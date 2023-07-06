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Уткин рассказал, что его больше всего рассмешило в переходе Фернандеса в «Зенит»

Бразилец уверял болельщиков, что в России он будет играть только за ЦСКА.
06 июля 2023 13:33
автор: Артур Гичунцев

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал многочисленные слухи о скором переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Знаете, что самое смешное (как по мне) в истории с Марио Фернандесом?

Один из самых молчаливых, нелюдимых и скрытных людей в российском футболе всё-таки наговорил когда-то лишнего!» – написал Уткин в соцсети, репостнув отрывок из интервью Фернандеса, где он говорит, что в России он будет играть только за ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 32-летний Фернандес подпишет контракт с «Зенитом» на 2 года и будет получать 2,5 млн евро за сезон.

источник: «Советский спорт»
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