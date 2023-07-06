Нападающий «Реала» Винисиус получил медали за борьбу с расизмом

22-летний бразильский футболист Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал» на позиции форварда, получил две медали за борьбу с расизмом.

Его наградили власти бразильского города Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что на легендарном бразильском стадионе «Маракана» состоялась церемония награждения футболиста «Реала». Также на ней было объявлено о новом законе против расизма, получившего имя Винисиуса. Его суть заключается в том, что теперь все футбольные матчи, проходящие в Бразилии, будет моментально приостановлены в случае регистрации расистских оскорблений от болельщиков на трибунах.

Ранее Винисиус Жуниор регулярно был жертвой расистских высказываний во время игр Ла Лиги.