Нападающий «Реала» Винисиус получил медали за борьбу с расизмом

22-летний бразильский футболист Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал» на позиции форварда, получил две медали за борьбу с расизмом.
Его наградили власти бразильского города Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Источник сообщает, что на легендарном бразильском стадионе «Маракана» состоялась церемония награждения футболиста «Реала». Также на ней было объявлено о новом законе против расизма, получившего имя Винисиуса. Его суть заключается в том, что теперь все футбольные матчи, проходящие в Бразилии, будет моментально приостановлены в случае регистрации расистских оскорблений от болельщиков на трибунах.
Ранее Винисиус Жуниор регулярно был жертвой расистских высказываний во время игр Ла Лиги.
источник: El Mundo Deportivo