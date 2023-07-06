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Нападающий «Реала» Винисиус получил медали за борьбу с расизмом

Также в Бразилии был принят новый закон против расизма в футболе.
06 июля 2023 13:37
автор: Виталий Овсянников

22-летний бразильский футболист Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал» на позиции форварда, получил две медали за борьбу с расизмом.

Его наградили власти бразильского города Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что на легендарном бразильском стадионе «Маракана» состоялась церемония награждения футболиста «Реала». Также на ней было объявлено о новом законе против расизма, получившего имя Винисиуса. Его суть заключается в том, что теперь все футбольные матчи, проходящие в Бразилии, будет моментально приостановлены в случае регистрации расистских оскорблений от болельщиков на трибунах.

Ранее Винисиус Жуниор регулярно был жертвой расистских высказываний во время игр Ла Лиги.

источник: El Mundo Deportivo
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