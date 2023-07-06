Пономарёв считает, что переход Фернандеса в «Зенит» на руку ЦСКА

83-летний экс-футболист ЦСКА и советской сборной Владимир Пономарёв прокомментировал возможный переход российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Думаю, нельзя называть решение игрока предательством. Сейчас это в порядке вещей. Более того, переход Фернандеса в «Зенит» на руку ЦСКА. Марио там всю оборону расстроит. Ему 33 года, да и в Бразилии он сыграл только пять матчей. Марио в ЦСКА был свободным художником, хотя из-под него забивали, и в сборной он просыпал в некоторых моментах. Его игра для дешёвой публики, которая ничего не понимает в футболе», — заявил Пономарёв в интервью «РБ Спорт».

Напомним, с 2012 по 2022 год Марио Фернандес выступал за ЦСКА. Далее он принял решение приостановить карьеру, но вскоре возобновил её в бразильском клубе «Интернасьонал». Этим летом защитник был близок к тому, чтобы вновь стать игроком ЦСКА, но выбрал переход в «Зенит».

В 2016 году он получил российское гражданство и сыграл за сборную России на ЧМ-2018 и Евро-2020.