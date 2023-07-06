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«Вильярреал» интересуется игроком «Тоттенхэма», которого хочет подписать «Спартак»

Испанский клуб намерен перехватить футболиста у красно-белых.
06 июля 2023 14:16
автор: Сергей Иванов

Центральный защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может продолжить свою карьеру в Испании.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в подписании 27-летнего колумбийца заинтересован «Вильярреал». Отмечается, что руководство клуба рассматривает футболиста в качестве замены Пау Торресу, который близок к переходу в «Астон Виллу».

Ранее в СМИ появилась новость, что Санчеса хочет приобрести «Спартак». При этом агент игрока не исключил трансфер его клиента в стан красно-белых этим летом.

Напомним, Санчес выступает за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Всего за лондонцев он провёл 205 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: El Mundo Deportivo
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