«Вильярреал» интересуется игроком «Тоттенхэма», которого хочет подписать «Спартак»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может продолжить свою карьеру в Испании.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в подписании 27-летнего колумбийца заинтересован «Вильярреал». Отмечается, что руководство клуба рассматривает футболиста в качестве замены Пау Торресу, который близок к переходу в «Астон Виллу».

Ранее в СМИ появилась новость, что Санчеса хочет приобрести «Спартак». При этом агент игрока не исключил трансфер его клиента в стан красно-белых этим летом.

Напомним, Санчес выступает за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Всего за лондонцев он провёл 205 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.