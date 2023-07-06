Хави озвучил цели «Барселоны» в сезоне-2023/24

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, какие цели поставлены перед командой в новом сезоне.

По словам специалиста, клуб будет стремиться победить во всех турнирах, включая Лигу чемпионов.

– В «Барселоне» ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Мы хотим пойти за всеми трофеями. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу, хотя мы не фавориты, – приводит слова Хави Diario Sport.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Барселона» завоевала 27-й титул чемпионов Испании в своей истории. До этого сине-гранатовые побеждали в национальном первенстве в 2019 году.

Также каталонцы стали победителям Кубка Испании. Что касается Лиги чемпионов, то команда не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и чешской «Викторией».

В Лиге Европы подопечные Хави уступили «Манчестер Юнайтед» на стадии стыковых матчей.