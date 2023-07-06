Агент Марио Фернандеса заявил, что сам закрыл переговоры с ЦСКА по возвращению футболиста

Жорже Машаду, агент футболиста Марио Фернандеса, поделился подробностями о дальнейшей карьере своего клиента.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что 32-летний российский защитник в ближайшее время подпишет соглашение с «Зенитом».

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс Головлёв звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это моё решение, а не Марио. Он ни в чём не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим всё в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», — цитирует Машаду издание Sport24.

Напомним, с 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком ЦСКА. Далее он решил приостановить карьеру и после непродолжительной игры за бразильский «Интернасьонал» планировал вернуться в стан армейцев. Согласно данным ряда источников, он отказался от возвращения в ЦСКА и выбрал «Зенит».