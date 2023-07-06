Марез находится в шаге от перехода в один из клубов Саудовской Аравии

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Sports Zone, 32-летний алжирец согласился стать игроком «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно. Отмечается, что в клубе предложили футболисту долгосрочный контракт, по которому он будет получать 25 миллионов евро в год.

Напомним, Марез выступает за «Манчестер Сити» с июля 2018 года. Всего за горожан он отыграл 236 матчей, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Его действующий контракт истекает в конце сезона-2024/25.