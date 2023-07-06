«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Марко Асенсио

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился фланговый полузащитник Марко Асенсио.
Отмечается, что парижский клуб заключил с 27-летним испанцем контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.
Напомним, ранее Асенсио защищал цвета «Реала» с 2016 года. В общей сложности игрок провёл за мадридцев 286 матчей, забил 61 гол и отдал 32 результативных паса. Вместе с командой он стал трёхкратным чемпионом Испании, а также три раза выигрывал Лигу чемпионов.
В составе сборной Испании футболист отыграл 37 встреч.
источник: ФК «ПСЖ»