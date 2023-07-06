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В «Зените» прокомментировали слухи о переходе Марио Фернандеса этим летом

Ранее сообщалось, что футболист подпишет двухлетний контракт с командой из Санкт-Петербурга.
В «Зените» прокомментировали слухи о переходе Марио Фернандеса этим летом
06 июля 2023 15:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: РИА Новости

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу появившейся информации о том, что клуб подпишет бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Ранее стало известно, что 32-летний игрок в скором времени пополнит состав сине-бело-голубых.

– Марио в «Зените»? Ждите официальных сообщений, – приводит слова Медведева Sport24.ru.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Всего за армейцев он провёл 329 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 47 результативными передачами.

Летом прошлого года футболист объявил о приостановке карьеры, а в январе 2023-го присоединился к бразильскому клубу «Интернасьонал».

источник: Sport24.ru
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