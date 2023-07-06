В «Зените» прокомментировали слухи о переходе Марио Фернандеса этим летом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу появившейся информации о том, что клуб подпишет бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Ранее стало известно, что 32-летний игрок в скором времени пополнит состав сине-бело-голубых.
– Марио в «Зените»? Ждите официальных сообщений, – приводит слова Медведева Sport24.ru.
Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Всего за армейцев он провёл 329 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 47 результативными передачами.
Летом прошлого года футболист объявил о приостановке карьеры, а в январе 2023-го присоединился к бразильскому клубу «Интернасьонал».
источник: Sport24.ru