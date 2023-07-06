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В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе клуба от подписания Марио Фернандеса 

Согласно информации СМИ, бразильский футболист в ближайшее время присоединится к «Зениту». 
06 июля 2023 16:17
автор: Глеб Шевяков

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением по поводу новости о том, что московская команда отказалась от идеи возвращать в свой стан защитника Марио Фернандеса.

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это враньё. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но ЦСКА не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом», — приводит слова 31-летнего функционера пресс-служба армейцев.

Ранее появилась информация, что 32-летний игрок возвращается в Россию и уже согласовал трудовое соглашение с «Зенитом». Сообщается, что питерский клуб предложил защитнику зарплату на один миллион евро больше, чем красно-синие.

Напомним, в июле прошлого года Фернандес приостановил свою карьеру и отправился на родину, в Бразилию. В декабре того же года он перешёл на правах аренды в «Интернасьонал», но в апреле 2023 года расторг контракт с бразильской командой и с тех пор не выступал.

источник: ПФК ЦСКА
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