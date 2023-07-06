«Реал» объявил о переходе футболиста сборной Турции Арды Гюлера

Турецкий полузащитник Арда Гюлер продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Соглашение Гюлера со «сливочными» рассчитано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется мадридскому клубу в 20 миллионов евро.

18-летний Арда Гюлер является воспитанником футбольной академии «Генчлербирлиги». В 14 лет он перешёл в «Фенербахче». Несмотря на юный возраст, он уже успел провести четыре матча за сборную Турции. За основной состав «Фенербахче» он провёл 51 матч, забил 9 голов и оформил 12 ассистов.