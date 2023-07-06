Объявлено имя нового главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду

61-летний португальский специалист Луиш Каштру стал главным тренером клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср».

Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

«Добро пожаловать, босс», — написано в заявлении «Аль-Насра».

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что клуб выбирал нового тренера по советам своего форварда Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» поспособствовал назначению на пост своего соотечественника.

Наибольшую известность Луиш Каштру получил в качестве тренера «Порту». Также он тренировал донецкий «Шахтер», который привел к победе в УПЛ-2019/20. Предыдущим клубом португальца был бразильский «Ботафого».