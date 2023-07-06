Объявлено имя нового главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду

61-летний португальский специалист Луиш Каштру стал главным тренером клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср».
Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.
«Добро пожаловать, босс», — написано в заявлении «Аль-Насра».
Ранее ряд СМИ сообщал о том, что клуб выбирал нового тренера по советам своего форварда Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» поспособствовал назначению на пост своего соотечественника.
Наибольшую известность Луиш Каштру получил в качестве тренера «Порту». Также он тренировал донецкий «Шахтер», который привел к победе в УПЛ-2019/20. Предыдущим клубом португальца был бразильский «Ботафого».
источник: ФК «Аль-Наср»