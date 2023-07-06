Деменко считает, что Сперцян вряд ли покинет «Краснодар» этим летом

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко не считает, что Эдуард Сперцян покинет клуб этим летом.

«Если Сперцян будет начинать подготовку с «Краснодаром», значит Эдуард вряд ли куда-то перейдет этим летом. Пока Галицкий не получит ту сумму, которую хочет от европейских клубов, никакой сделки не будет. К тому же Эдуарду не 27 лет и он все выиграл с «Краснодаром», чтобы ехать в Европу и доказывать там свою состоятельность», - приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 23-летний армянин в составе «быков» принял участие в 41 матче, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.