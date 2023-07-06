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Губерниев объяснил, почему Марио Фернандес отказался от перехода в ЦСКА в пользу «Зенита»

Ранее сообщалось, что натурализованный бразилец согласовал условия контракта с сине-бело-голубыми.
06 июля 2023 17:01
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист договорился с питерской командой об условиях трудового соглашения и в ближайшее время присоединится к клубу. Сообщается, что петербуржцы предложили бразильцу более выгодную сделку, чем армейцы.

«Марио Фернандес, получается, всегда любил не ЦСКА, а российские деньги. И для него неважно, где их будут платить — в Москве или Питере. Вместе с тем хочу сказать, что мы все равно должны быть благодарны ему, он принес много пользы российскому футболу. В этой ситуации я рад за «Зенит», но огорчен за ЦСКА и немного за российский футбол», – приводит слова 48-летнего журналиста «Матч ТВ».

Напомним, что весной 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и вернулся на родину в Бразилию. В декабре того же года он возобновил карьеру, перейдя на правах аренды в «Интернасьонал», однако в апреле нынешнего года расторг соглашение с бразильским клубом и с тех пор не играл.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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