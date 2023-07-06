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Бывший игрок «Локомотива» рассказал, что позволяет «Зениту» доминировать в РПЛ 

На протяжении пяти сезонов подряд питерский клуб становится чемпионом России. 
06 июля 2023 17:14
автор: Глеб Шевяков

Экс-хавбек «Краснодара» и «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Деньги всегда были на стороне «Зенита». Сейчас, когда другие команды ослаблены на фоне сложившейся ситуации, все стало проще», — приводит слова 37-летнего футболиста Metaratings.ru.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака завоевали титул РПЛ пятый раз кряду. За всю свою историю петербуржцы десять раз выигрывали трофей национального первенства, включая чемпионство СССР в 1984 году.

Фернандеш играл в Российской Премьер-Лиге на протяжении шести лет (с 2014 по 2020 годы).

источник: Metaratings.ru
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