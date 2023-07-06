ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Шунин: Карпин возрастных не вызывает, но по вратарям всё решает Кафанов

Шунин желает вновь выступать за сборную России
06 июля 2023 17:22
автор: Виталий Овсянников

36-летний российский футболист Антон Шунин, выступающий за московское «Динамо» на позиции голкипера, прокомментировал текущее состояние дел в сборной России.

«С Кафановым мы на связи. Он звонит, узнает, как у меня дела, интересуется о травмах. Я готовился к сбору национальной команды, но соперника не нашли. Карпин говорил, что возрастных он не вызывает, но по вратарям всё решает Кафанов, для которого возраст не играет роли. Он говорит, что не хочет искусственно подтягивать молодежь. Будут играть те, кто на данный момент лучше. Так что я с большим удовольствием езжу и буду ездить в сборную», — заявил Шунин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что 63-летний российский специалист Виталий Кафанов является действующим тренером вратарем сборной России.

В минувшем сезоне Антон Шунин провел 27 матчей за «Динамо». Он является воспитанником бело-голубых. За основной состав московского клуба Шунин начал выступать в 2007 году. За этот период он провел 347 матчей, в которых пропустил 384 голов.

источник: Чемпионат.com
Мануэль Фернандеш назвал трех лучших футболистов, с кем играл в России
Игрок выступал в РПЛ с 2014 по 2020 годы.
06.07.2023 17:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сесар Аспиликуэта стал игроком «Атлетико»
Контракт рассчитан на два года.
06.07.2023 17:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стало известно, почему «Спартак» отказался подписывать футболиста «Челси»
Стало известно, почему «Спартак» отказался подписывать футболиста «Челси»
Агенты игрока сами предложили его кандидатуру московской команде, однако в ответ получили отказ.
06.07.2023 17:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рис Нельсон подписал новый контракт с «Арсеналом»
Английский форвард является воспитанником лондонцев. 
06.07.2023 17:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший игрок «Локомотива» рассказал, что позволяет «Зениту» доминировать в РПЛ 
На протяжении пяти сезонов подряд питерский клуб становится чемпионом России. 
06.07.2023 17:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губерниев объяснил, почему Марио Фернандес отказался от перехода в ЦСКА в пользу «Зенита»
Ранее сообщалось, что натурализованный бразилец согласовал условия контракта с сине-бело-голубыми.
06.07.2023 17:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деменко считает, что Сперцян вряд ли покинет «Краснодар» этим летом
Ожидается, что Эдуард может перебраться в Европу.
06.07.2023 16:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Аспиликуэта покинул «Челси» – игрок провел в клубе более 10 лет
Ожидается, что испанец переберется в Италию.
06.07.2023 16:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Объявлено имя нового главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду
Луиш Каштру возглавил саудовский «Аль-Наср».
06.07.2023 16:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.