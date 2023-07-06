Шунин: Карпин возрастных не вызывает, но по вратарям всё решает Кафанов

36-летний российский футболист Антон Шунин, выступающий за московское «Динамо» на позиции голкипера, прокомментировал текущее состояние дел в сборной России.

«С Кафановым мы на связи. Он звонит, узнает, как у меня дела, интересуется о травмах. Я готовился к сбору национальной команды, но соперника не нашли. Карпин говорил, что возрастных он не вызывает, но по вратарям всё решает Кафанов, для которого возраст не играет роли. Он говорит, что не хочет искусственно подтягивать молодежь. Будут играть те, кто на данный момент лучше. Так что я с большим удовольствием езжу и буду ездить в сборную», — заявил Шунин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что 63-летний российский специалист Виталий Кафанов является действующим тренером вратарем сборной России.

В минувшем сезоне Антон Шунин провел 27 матчей за «Динамо». Он является воспитанником бело-голубых. За основной состав московского клуба Шунин начал выступать в 2007 году. За этот период он провел 347 матчей, в которых пропустил 384 голов.