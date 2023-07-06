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Рис Нельсон подписал новый контракт с «Арсеналом»

Английский форвард является воспитанником лондонцев. 
06 июля 2023 17:27
автор: Глеб Шевяков

«Арсенал» продлил трудовое соглашение с нападающим команды Рисом Нельсоном. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Согласно информации СМИ, 23-летний футболист заключил контракт с лондонским клубом до конца сезона-2026/2027 с возможностью продления еще на год.

«С тех пор, как Рис присоединился к нам в возрасте всего восьми лет, он прошёл через нашу академию, играя ключевую роль во всех возрастных категориях на протяжении всего своего развития», — приводит заявление клубная пресс-служба.

Добавим, что Нельсон является воспитанником академии «Арсенала». В прошедшем сезоне за команду Микеля Артеты он принял участие в 18 встречах, отличился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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