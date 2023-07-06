Стало известно, почему «Спартак» отказался подписывать футболиста «Челси»

«Спартак» отказался от идеи трансфера форварда «Челси» Хакима Зиеша из-за высоких запросов по заработной плате. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, красно-белые получили предложение подписать марокканца, однако столичный клуб не устроили финансовые требования со стороны представителей нападающего в размере пяти миллионов евро за сезон. Сообщается, что команду Гильермо Абаскаля также смутило физическое состояние игрока, у которого имеются проблемы с коленом.

Добавим, что Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года. В минувшем сезоне в составе «пенсионеров» он принял участие в 24 матчах и отметился тремя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 16 миллионов евро. За сборную Марокко он провел 54 игры, забил 20 голов и отдал 11 ассистов.