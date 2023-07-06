Сесар Аспиликуэта стал игроком «Атлетико»

Защитник Сесар Аспиликуэта подписал контракт с «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Ранее 33-летний футболист на правах свободного агента покинул состав лондонского «Челси», за который выступал с августа 2012 года.

Контракт Аспиликуэты с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне он отыграл 32 матча, не отличившись результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аспиликуэты составляет 5 миллионов евро.